Inzaghi e Farris schierano Akpa Akpro quinto di destra a centrocampo contro il Verona. É il quinto interprete in stagione

Inzaghi e Farris danno fiducia ad Akpa Akpro da esterno di centrocampo, abbassando Marusic tra i tre difensori.

L’ivoriano è il quinto giocatore in stagione utilizzato in quel ruolo. Prima di lui infatti Inzaghi ha schierato come quinto di destra Lazzari, Parolo, Marusic e Lulic.