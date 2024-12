Ajax Lazio, l’agente di Rugani: «Mi aspetto questa partita; Baroni e Farioli sono entrambi ottimi, ma diversi»

Ajax Lazio, le parole di Davide Torchia, agente di Daniele Rugani sulla sfida di questa sera all’Amsterdam Arena di Europa League

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato in occasione della sfida di questa sera tra Ajax Lazio di Europa League. Di seguito le parole del procuratore del difensore dei lanceri in prestito dalla Juve a TMW.

PARTITA – «Mi aspetto una partita divertente. L’Ajax è una squadra che ti aggredisce, ma resta sempre molto aperta e rischia di darti quindi delle chance. La Lazio di Baroni è una formazione dello stesso stampo e i lancieri potrebbero provare a colpirla in contropiede. Insomma, si daranno battaglia. Baroni o Farioli? Sono due ottimi allenatori. Baroni ne ha viste tante, Farioli potrebbe ancora giocare da quanto è giovane. Se il primo è un allenatore fatto e finito, il secondo ha già accumulato una buona dose d’esperienza e mantiene al contempo quella spavalderia sintomatica del tecnico moderno. Diciamo che oggi Farioli è un allenatore in costruzione, ma per me ha le stimmate del predestinato e può sognare un top club».

RUGANI – «Daniele arrivava da un infortunio patito durante questa estate e all’Ajax l’hanno rimesso in sesto. È entrato piano piano, ha fatto qualche partita da titolare, due-tre davvero molto bene tra l’altro. Purtroppo ultimamente ha preso un virus terribile e ha perso molto peso, con un po’ di acciacchi che gli hanno tolto ritmo e continuità. Speriamo possa tornare quanto prima al meglio della condizione e riprendere a dare il suo importante contributo».

GIOVANI INTERESSATI – «Mi piace molto Ato, terzino sinistro di soli 18 anni che ha già fatto 80 partite. Parliamo di un calciatore ancora giovanissimo, ma pronto, da prendere. Sutalo in mezzo alla difesa si è ripreso dopo l’annata storta e sta facendo bene, in mediana Henderson è ancora lucidissimo… Davanti segnalo Godts, 19enne belga, che è un esterno sinistro davvero fortissimo. Non dimentichiamoci poi Fitz-Jim, altro talento venuto su dal settore giovanile. Insomma, ci sono sicuramente tutte le carte in regola per assistere a una bella partita».