Ajax Lazio, i tifosi olandese solidali con quelli della Lazio per il divieto di trasferta: ecco lo striscione appeso alla Johan Cruijff Arena

La decisione della sindaca di Amsterdam Femke Halsema di vietare la trasferta di Ajax Lazio di Europa League non è stata accolta con indignazione in Italia, ma anche da gran parte della tifoseria dei lanceri. La tifoserie organizzata della squadra infatti sul proprio portale web ha espresso il proprio rammarico per l’assenza dei tifosi biancocelesti.

Ajax Lazio, la solidarietà dei tifosi olandesi: lo strisione alla Johan Cruijff Arena - FOTO 23

Questa sera allo stadio i tifosi olandesi hanno messo uno striscione, ripreso anche dalla Lazio con una storia su Instagram, su cui c’è scritto: «Football without fans is nothing», il calcio è niente senza i tifosi.