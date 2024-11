Ajax Lazio, la Curva Nord chiama a raccolta i tifosi: il comunicato

Ajax Lazio si avvicina: la Curva Nord ha diramato un comunicato sulla trasferta di Europa League in programma il prossimo dicembre

Giovedì 12 dicembre 2024 andrà in scena la sfida tra Ajax e Lazio valevole per il sesto turno della prima fase dell’Europa League 2024/25. Una trasferta tanto attesa quella in programma all’Amsterdam Arena. Gli Ultras Lazio, tramite gli account social de La Voce della Nord hanno diramato un comunicato per i tifosi biancocelesti.

“Tutti ad Amsterdam”, il tifo organizzato chiama a raccolta i laziali!