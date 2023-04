AIA, le parole di Pacifi: «Chi zittirà i tifosi verrà punito»

Arrivano le parole del neo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri

Intervistato da Radio1, il neo presidente AIA, Carlo Pacifi, ha parlato anche del singolo caso di Romelu Lukaku, precisando l’iter da seguire dopo questo precedente.

LE PAROLE- «Grazia a Lukaku, crea un precedente? Assolutamente no, la decisione sul campo è stata presa. Poi la grazia è prerogativa del presidente federale, l’ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni. Da parte nostra non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo quelle che sono le regole in atto. Chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato sarà ammonito, lo prevede il regolamento»