AIA, due arbitri fermi dopo gli errori dell’ultimo giornata: Pairetto sarà quarto uomo

AIA: due arbitri e due assistenti fermi dopo i numerosi errori della scorsa giornata: Pairetto sarà quarto uomo

Dopo le tante polemiche per i numerosi errori arbitrali della scorsa giornata di Serie A l’AIA ha deciso di sospendere La Penna insieme agli assistenti Scatragli e Moro dopo l’errore in Inter Fiorentina in occasione del primo gol nerazzurro. Sospeso anche Serra, VAR di Empoli Milan per l’espulsione di Tomori.

Per quanto riguarda l’arbitro della partita tra toscani e rossoneri, Pairetto, in questa giornata sarà il quarto uomo di Lazio Napoli.