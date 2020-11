Agresti: «Occhio all’Udinese, il rischio della trappola è concreto»

Ai microfoni di RadioRadio nel pomeriggio si è parlato di Lazio. Le parole di Stefano Agresti

Nel consueto pomeriggio di RadioRadioLoSport c’è tempo per parlare della Lazio, che domenica alle 12.30 ospiterà l’Udinese allo stadio Olimpico. Ecco le parole del direttore di calciomercato.com Stefano Agresti.

«Mi aspetto che la Lazio confermi quanto fatto di buono nelle ultime partite, il segnale vero è che col ritorno di Milinkovic la Lazio è quasi al completo, al di là di Lulic e Muriqi. I calciatori importanti ora ci sono quasi tutti, Milinkovic è rimasto fermo poco, quindi credo che a livello atletico non abbia perso tanto. Non è una gara scontata con l’Udinese, il rischio è cadere in una trappola, è un rischio molto concreto, a me l’Udinese piace perché ha giocatori che mi piacciono molto ed è molto fisica».