Agostinelli sullo scontro Moggi-Sarri: «Sono dure caratteri forti, la reazione del tecnico è dovuta da questo»

Intervenuto ai microfoni di Tvplay ha parlato Andrea Agostinelli, il quale alla luce dello scontro verbale tra Sarri e Moggi ha espresso il suo parere rilasciando queste parole

PAROLE – Moggi e Sarri? Si sono scontrate due personalità forti, basta una battuta di uno die due per scatenare la risposta dell’altro. La reazione così dura è legata al nervosismo di Sarri e dell’ambiente Lazio. Credo e spero che vadano a prendere un caffè insieme. La Lazio ha fatto bene a diramare un comunicato che rinforza la posizione dell’allenatore

LAZIO – L’unica cosa positiva della Lazio quest’anno è stato il cammino in Champions. Che poi ci sia un pizzico di rammarico per come è andata la partita di Monaco è normale. In campionato invece è andata male, è stata deludente, la peggiore degli ultimi anni in Serie A. Sono preoccupato di un fatto: se oggi finisse il campionato ci sarebbe da rifondare tutto l’attacco, l’unico reparto in cui entra poco la tattica. Mentre difesa e centrocampo funzionano abbastanza ma il vero problema della Lazio è davanti. Quello tra Lotito e Sarri è un rapporto normale: il comunicato serve a ridare forza al tecnico, ci sta alla perfezione”