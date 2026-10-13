Agostinelli e le parole al miele per Gattuso: «Sta facendo un miracolo! Ora può puntare al ritorno in Europa»

Andrea Agostinelli ha riconosciuto la bontà del lavoro che sta portando avanti l’allenatore della Lazio Gennaro Gattuso: tutte le sue dichiarazioni

La Lazio continua a convincere attraverso risultati e prestazioni, alimentando l’entusiasmo dei tifosi dopo un avvio di stagione particolarmente positivo. La vittoria contro il Monza ha rappresentato un’altra dimostrazione della crescita della formazione allenata da Gennaro Gattuso, capace di proporre un calcio offensivo e valorizzare diversi elementi della rosa.

A commentare il momento dei biancocelesti è stato Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei. L’ex centrocampista ha sottolineato soprattutto la sincerità dell’allenatore e i progressi mostrati dalla squadra. «Al solito, le parole di Gattuso sono nette e sincere, analizza pregi e difetti. La squadra ha dato spettacolo, al netto dell’avversario che aveva davanti. La Lazio sta facendo prestazioni bellissime, aumenta in qualità».

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La Juventus sarà il vero banco di prova per le ambizioni biancocelesti

Nonostante l’ottimo rendimento della squadra capitolina, Agostinelli preferisce mantenere una certa prudenza. La prossima trasferta contro la Juventus di Luciano Spalletti rappresenterà infatti un appuntamento particolarmente significativo per comprendere quanto la formazione di Gattuso possa alzare l’asticella dei propri obiettivi.

Per Agostinelli, tuttavia, sarà soprattutto la personalità mostrata contro la Juventus a fare la differenza. Più del risultato finale, conteranno l’atteggiamento e la capacità di affrontare un avversario di alto livello senza rinunciare alla propria identità.

«La Lazio ha già giocato contro una squadra, sulla carta, più forte, il Milan. Ora aspetto la partita con la Juventus: se dimostrerà ancora una volta di avere personalità, indipendentemente dal risultato che otterrà, cambierò parere. A luglio dicevo che la Lazio era da 9°-10° posto, Gattuso sta facendo un miracolo e la Lazio potrà anche puntare alla Conference League o a qualcosa in più, qualora dovesse fare bene a Torino. Solo il secondo tempo col Milan ha dimostrato che c’è qualcosa da rivedere, le altre sfide hanno fatto vedere che la Lazio ha giocato un grande calcio. Ripeto, parlando della partita di domenica in casa della Juventus non penso al risultato, che può variare anche per 5 centimetri, ma alla prova. Gattuso ha valorizzato giocatori criticati e messi in disparte, gestione perfetta la sua».

Parole che certificano la fiducia crescente nei confronti del progetto tecnico biancoceleste. La trasferta di Torino sarà dunque un’occasione importante per verificare i progressi della Lazio e capire se la squadra di Gattuso potrà realmente inserirsi nella corsa alle competizioni europee.