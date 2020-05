Serie A, su Twitter: «No allo Scudetto a tavolino» e Agnelli mette like

Il presidente della Juventus non vuole lo Scudetto a tavolino e lo dimostra anche sui social con un like ad un tweet provocatorio

La Serie A rischia di non concludersi per colpa del Coronavirus e quindi bisogna vedere se assegnare il titolo o meno.

La Juventus ha ribadito più volte di non volere lo Scudetto a tavolino e lo ha ribadito quest’oggi tramite un like su Twitter. Un tifoso ha scritto: «Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che rifiuterà. Spero continuerà. Non siamo l’Inter». A questo post è scattato il ‘mi piace’ del patron bianconero. La Lazio ha ancora una speranza per giocarsi il titolo.