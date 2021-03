Agente Hysaj: «Poche possibilità di restare al Napoli. Il futuro…»

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato del futuro del suo assistito, finito anche nel mirino della Lazio

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito, finito anche nel mirino della Lazio.

«Ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato al Napoli e al club per i 5 anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostrare è attaccamento alla maglia. Credo che al 99,9% sia chiusa, parliamo con altri club, portiamo avanti altre situazioni. Al momento non si sa chi sarà l’allenatore. Dopo 5 anni è giusto che il ragazzo provi altre esperienze, abbiamo altre situazioni in ballo. C’è uno 0,1% di possibilità di permanenza ma dipende da chi sarà l’allenatore. Però magari sarà comunque troppo tardi».