Lazio, ag. Hysaj: «É molto legato a Gattuso. Il suo futuro...»

L’agente di Elseid Hysaj ha parlato del futuro del suo assistito. Il terzino del Napoli è nel mirino della Lazio

L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto della situazione del suo assistito, in scadenza con il Napoli e nel mirino della Lazio.

Le sue parole: «Non ce l’accordo con nessun club, con il Napoli non abbiamo ancora parlato. Magari il presidente ci contatterà dopo il match contro il Verona. Non ci precludiamo nulla, nemmeno la permanenza in azzurro. Ho sentito diversi club. Gattuso? Il tecnico lo stima. Magari piace anche a Spalletti o Allegri. Il ragazzo ha una testa di altro livello, nonostante sia in scadenza ha la testa sgombra».