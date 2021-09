L’agente di Brekalo: «Ecco cosa c’era di vero sull’interesse della Lazio»

L’agente di Brekalo, esterno del Torino, è ritornato sulla trattativa tra Lazio e Wolfsburg per l’esterno andata in scena questa estate

L’agente di Josip Brekalo, Ismet Dizdarevic, attuale esterno del Torino, è tornato sulla trattativa estiva tra Lazio e Wolfsburg per il croato ai microfoni di calciomercato.it:

«Interesse della Lazio? Abbiamo parlato con tanti club in estate sia italiani che esteri, com’è normale anche che fosse. Brekalo ha spinto per venire in Italia, voleva giocare in Serie A e soprattutto con Juric. Avendo la stessa nazionalità si sono sin da subito capiti e il tecnico punta molto su di lui. Il Torino poi è una grande squadra. Abbiamo analizzato la situazione e abbiamo capito che a Torino poteva fare bene. Siamo sicuri che questa possa essere la piazza giusta per fare bene e per esplodere».