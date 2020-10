Adekanye: «Via da Roma per tornare alla Lazio da grande. C’era anche l’Udinese»

Bobby Adekanye, nuovo acquisto del Cadice, ha rivelato l’obiettivo.

Ai microfoni di studioalphen.nl si è raccontato l’attaccante della Lazio Bobby Adekanye, che ha abbracciato la neopromossa in Liga Cadice per crescere e maturare in attesa di tornare all’ombra del Colosseo.

«Alla mia età ho bisogno di giocare con continuità, devo essere molto realistico. Sarei potuto andato all’Alaves, all’Udinese o in Olanda. Ho scelto il Cadice perché voglio tornare alla Lazio da grande giocatore e qui penso di avere le migliori possibilità di esprimermi al meglio ai massimi livelli. A Roma ho imparato molto nel corso dell’ultimo anno, adesso voglio portare questo bagaglio con me in Spagna».