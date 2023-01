Addio Vialli, il ricordo di Bonucci: «E’ stato un esempio per tutti»

Addio Vialli, il difensore della Nazionale ricorda l’ex attaccante scomparso tragicamente pochi giorni fa a 58 anni

Nonostante siano passati alcuni giorni, la morte di Gianluca Vialli ha lasciato strascichi non indifferenti nel mondo del calcio. Al termine della messa in onore dell’ex attaccante ha parlato dinanzi ai cronisti presenti Leonardo Bonucci.

PAROLE – «Penso che il ricordo più bello sia quello di Wembley, l’abbraccio con il mister, lì c’era l’essenza di quel che era Gianluca. E’ stato un esempio di vita, oggi non ci ricordiamo quello che ha fatto da campione, perché quello che ha fatto da uomo è stato ancora più grande, immenso.»

«Gianluca è stato davvero un esempio per tutti, in campo e fuori. Nonostante avesse la sua partita da vincere era lì con noi, partecipe, un elemento importante che ci ha permesso di risalire dopo la delusione del Mondiale 2018, vincere un Europeo e saper trovare le parole giuste per ripartire dopo la delusione di Palermo.»

«Lui ci insegna la vita perché ci lamentiamo per cose superflue, quando la vita è altro, ci perdiamo dietro a cose effimere che invece non contano così tanto»