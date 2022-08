Adani: «Marcos Antonio deve crescere in queste cose. Sarri...»

Lele Adani ha analizzato sei talenti della prossima Serie A, tra cui Marcos Antonio: le parole dell’opinionista

Lele Adani ha analizzato sulla Gazzetta dello Sport sei talenti della prossima Serie A. Queste le parole su Marcos Antonio.

MARCOS ANTONIO – «È un calciatore moderno, che sa fare tante cose ed è già stato allenato da un italiano bravo come De Zerbi. Con Sarri, però, gli toccherà un ruolo particolarmente delicato, quello del vertice basso del centrocampo. Ha la qualità per farlo, ma gli servirà tempo, perché nel gioco del tecnico della Lazio serve una connessione eccezionale con i due centrali sia in fase di primo possesso che in copertura. Marcos Antonio dovrà crescere nell’attenzione, nelle letture e nella personalità. Quest’ultimo punto è il più importante: come ho detto, il ruolo è delicato, ma un ragazzo del 2000 deve avere la possibilità di sbagliare, perché solo reagendo agli errori e alle critiche ti formi caratterialmente. E un mediano con quei compiti deve avere tanta forza mentale. In più, capire le caratteristiche dei compagni per adeguare le sue letture a loro. Infatti non credo che Sarri lo butterà subito nella mischia, ma lo inserirà gradualmente».