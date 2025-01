Adani entusiasta della Lazio: «É puro futbol! Mi piace tantissimo vederli»

Le parole di Adani dopo la vittoria della Lazio in Europa League contro la Real Sociedad che vale la qualificazione al prossimo turno e il primo posto

Lele Adani non lesina i complimenti alla Lazio dopo la vittoria contro la Real Sociedad in Europa League. Di seguito le sue parole a Viva el Futbol.

PAROLE – «La Lazio è impressionante. È prima in classifica nella classifica lunga di Europa League, e che non venga cambiato il discorso perché poi la Real Sociedad è rimasta in dieci. La Lazio aveva già preso un palo, c’era stato un salvataggio sulla linea con la palla che non è entrata per questione di un dito. Ha avuto occasioni, è partita con spirito, qualità del gioco, una condivisione di movimenti, di aggressività, di puro futbol. La Lazio può anche inciampare una volta, ma il cammino è ben chiaro. Poi Baroni, oltre a rivendicare sempre la bontà del cammino, ha questa lucidità delle idee che non vuol dire giocare con un centrocampista in più o con una punta in più, vuol dire fare bene le cose insieme. Mi piace tanto questo gruppo e credetemi nessuno è più meritevole della Lazio di quello che sta ottenendo. È una squadra seria che lavora bene, organizzata, intensa, qualitativa. Questo è Baroni. Ma i ragazzi lo hanno riconosciuto dopo un quarto d’ora. Mi piace tantissimo, veramente complimenti».