Adani sulla Lazio del ’74: «Allora come oggi si parla di quella squadra di miti totali che non verrà scalfita». Le parole dell’ex giocatore

La Domenica Sportiva è stata dedicata alla Lazio campione d’Italia del 1974. Tra i vari opinionisti è intervenuto anche l’ex difensore Lele Adani.

PAROLE– «Nel 1974 nascevo, ma nel 1994 sono stato quattro mesi alla Lazio. Ho giocato solo un tempo in Coppa Italia. Stiamo parlando di 30 anni fa. Allora come oggi si parla di quella squadra di miti totali che non verrà scalfita dal tempo e dalle distanze”. Più sintetico invece il ricordo di Eraldo Pecci: “Quattro parole per quella Lazio: talento, competenza, magia, pazzia ».