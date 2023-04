Adani: «La Lazio ha meritato la vittoria per un motivo…». Le parole dell’ex giocatore sulla partita dei biancocelesti con la Juve

Intervenuto alla Bobo TV Lele Adani è tornato a parlare della partita disputata tra Lazio e Juve all’Olimpico. Ecco cosa ne pensa l’ex giocatore:

PAROLE– «La Lazio ha meritato la vittoria per un motivo: è entrata da grande squadra per vincere la partita, mentre la Juve è entrata per passare il tempo. Perché lo fa la Lazio e non la Juve? La Lazio diventa grande grazie a lavoro e mentalità e qualche giocatore. Immobile non ha fatto una gran partita, mentre le due mezzeali han fatto l’ennesima gran partita e anche Zaccagni. Rabiot ha detto che il primo tempo è stato vergognoso. Se lui, tra i migliori centrocampisti in Serie A e in Europa, dice questo, io faccio fatica a mettere la Juve pari con Lazio che con le sue idee e proposte fa due gol – sul primo non ci si mette mai d’accordo, si può discutere – più uno annullato. La Juve nel secondo tempo è stata là per disperazione, portata dalla sua storia, dagli uno contro uno di Chiesa e Di Maria che inventa quegli stop »