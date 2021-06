Adani alla Bobo TV: «L'Italia vuole sempre segnare. Allora Immobile...»

Nel corso della puntata della Bobo TV, Lele Adani ha commentato gli ottimi risultati della Nazionale di Mancini

La Nazionale Italiana stupisce e fa sognare. Non c’era un entusiasmo simile a questo punto di una competizione forse dai tempi delle Notti Magiche di Italia ’90, i tifosi si sentono legittimati a sognare, mentre i complimenti agli Azzurri si sprecano.

Lele Adani, ex Inter e Fiorentina, ha commentato i risultati dell’Italia nella consueta puntata della Bobo TV: «Questa Nazionale non specula, non aspetta in area di rigore col culo al caldo. A questo punto della manifestazione, abbiamo dimostrato di non fare figure di m**** come la Turchia. Si sono snaturati e hanno rovinato il percorso verso l’Europeo perché contro l’Italia hanno giocato per lo 0-0 prendendone tre, e poi due dal Galles. Guardate l’Italia invece, vogliono sempre attaccare e segnare, c’è da leccarsi i baffi. E poi non ci i blocchi delle grandi squadre, sono protagonisti i giocatori dell’Atalanta, del Sassuolo e poi c’è il centravanti della Lazio. Prima tiravamo di meno mentre ora Immobile ha già fatto due gol, entrambi nel finale. Questo perché c’è fame di segnare».