Acerbi da record in Serie A: nessuno come il difensore della Lazio

Nessuno come Francesco Acerbi in Serie A. Il difensore della Lazio è a record in campionato: ecco i suoi dati

L’importanza di Francesco Acerbi nella Lazio è restituita anche dai numeri. Nella classifica dei passaggi riusciti, 802, supera tutti i biancocelesti. In Serie A, per respinte offensive, è al terzo posto dietro Glik e Tomiyasu.

In Serie A è il più utilizzato da Inzaghi con 2098 minuti: nessun difensore ha giocato più di lui in Serie A negli ultimi 5 anni. Le presenze sono 165, dieci in più rispetto di qualsiasi altro collega di reparto.