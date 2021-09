Acerbi: «Non è stata la partita che volevamo, ma ci servirà» – FOTO

Francesco Acerbi ha commentato e analizzato il ko con il MIlan sul suo profilo Instagram: queste le sue parole

Una sconfitta che deve servire da lezione: è questo il succo del pensiero di Francesco Acerbi, dopo il ko con il Milan di ieri. Il centrale della Lazio ha analizzato la partita sul suo profilo Instagram, spiegando cosa non è andato.

«Non abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato in settimana. Questo ci deve servire per il futuro», questo quanto scritto dal difensore, che vuole subito il riscatto e la ripartenza.