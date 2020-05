Serie A, c’è anche Acerbi nella Top 5 dei difensori goleador VIDEO

Lazio-Torino e il bolide micidiale di Acerbi. La SerieA ha inserito la rete nella Top5 dei gol realizzato da un difensore

Una bordata da centrocampo. Un missile terra aria che ha sorpreso Sirigu, ma anche lo stesso Acerbi. Il Leone biancoceleste si è spogliato del ruolo di guardiano della difesa per mettersi i panni del goleador: Lazio-Torino è stato segnato così, con un tiro micidiale da più di trenta metri. Un eurogol che, a mesi di distanza, non viene dimenticato facilmente, tanto da rientrare nella Top5 delle reti siglate in Serie A da un difensore.