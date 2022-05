Acerbi, Inzaghi resta in pressing: serve il via libera di Lotito

Il futuro di Francesco Acerbi resta sempre in bilico: il difensore medita l’addio con Simone Inzaghi che lo vorrebbe all’Inter

Francesco Acerbi e la Lazio, un matrimonio che potrebbe terminare durante questa estate. I dissidi e le incomprensioni dell’ultima stagione rendono molto difficile una permanenza del centrale a Formello.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra in pole per assicurarselo è l’Inter, con Simone Inzaghi che vorrebbe ritrovarlo dopo la felice esperienza in biancoceleste. I nerazzurri però non vorrebbero andare oltre un indennizzo simbolico: serve il via libera di Lotito. Acerbi è pronto a cambiare aria.