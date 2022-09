Acerbi Inter, ecco quanto percepirà in nerazzurro e la cifra del riscatto

Francesco Acerbi è un nuovo giocatore dell’Inter: ecco quanto percepirà in nerazzurro e la cifra del riscatto

Simone Inzaghi ha avuto il difensore che tanto cercava dopo l’addio di Ranocchia. Francesco Acerbi è un nuovo giocatore dell’Inter e sarà a disposizione del ex tecnico a partire da domani.

Secondo quanto riporta Calcio&Finanza, per raggiungere l’Inter Acerbi avrebbe rinunciato alle mensilità di luglio e agosto (dato che i due club non sono riusciti a raggiungere un’intesa sul tema). Il difensore mancino percepirà un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti per i 10 mesi fino a giugno 2023. Questo significa che il costo per l’Inter si aggirerà intorno ai 2,78 milioni di euro lordi. Inoltre, il club nerazzurro avrà un diritto di riscatto del cartellino del giocatore con cifre pari a 3,5 milioni di euro.