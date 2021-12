Acerbi, ecco il suo gesto dopo il gol al Genoa

Dopo il suo gol al Genoa, Francesco Acerbi ha fatto un gesto un po’ particolare, rivolgendosi ai tifosi: i dettagli

Dopo il suo gol al Genoa, Francesco Acerbi ha fatto un gesto un po’ particolare, rivolgendosi ai tifosi, pochi, presenti oggi allo stadio Olimpico.

Il difensore biancoceleste si è infatti messo in più di un’occasione un dito sul naso, voltandosi verso la parte più calda del tifo del club capitolino. Un modo forse per zittire le tante critiche avute in questi ultimi giorni.