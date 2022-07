Acerbi fermo al palo: aspetta offerte ma martedì torna in gruppo. Le ultime

Continua a tenere banco in casa Lazio il caso Acerbi: il difensore aspetta offerte ma martedì tornerà ad allenarsi in gruppo

Francesco Acerbi non ha seguito la squadra nel ritiro tedesco di Grassau di comune accordo con Sarri, preferendo rimanere a Formello per allenarsi insieme ad Akpa Akpro.

Il giocatore resta in uscita, ma al momento nessun club ha affondato il colpo. Milan, Inter, Juventus e Napoli non sono andate oltre il semplice sondaggio. Atalanta, Torino e Monza non scaldano il difensore al momento. Secondo Il Corriere dello Sport martedì il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo in attesa di novità dal mercato. Stessa sorte per Akpa Akpro, altro giocatore che ha saltato il mini ritiro a Grassau.