Acerbi e compagni a caccia di un record contro il Milan: ecco quale

Acerbi e compagni cercheranno di vincere la terza partita dall’inizio del campionato: nella storia è successo solo due volte

La Lazio sta continuando la preparazione in vista della gara di domenica alle 18:00 contro il Milan dell’ex Stefano Pioli. Acerbi e compagni cercheranno di espugnare San Siro non solo per portare a casa i tre punti ma anche per conseguire un record storico.

La Lazio infatti ha vinto solo in due occasioni nella sua storia le prime partite del campionato di Serie A: nel 1974/75 e nel 2012/13. I biancocelesti hanno tutta l’intenzione di migliorare la statistica.