Acerbi per il dopo Chiellini: la Juve guarda in casa Lazio e non solo

La Juve è alla ricerca di un sostituto per Chiellini: il difensore è sempre più lontano dalla Lazio, i bianconeri ci provano

Chiellini è ufficialmente pronto per la nuova avventura in MLS e la Juve ha la necessità di trovare un’alternativa. Tra i nomi caldi c’è quello di Acerbi: il giocatore sembrerebbe in rotta con la Lazio, Sarri non si è opposto alla sua partenza e l’addio sembra prossimo.

Come riporta il Corriere della Sera, oltre al difensore biancoceleste c’è anche Lenglet, in uscita dal Barcellona. La Juve, infatti, cerca un sostituto del suo ex capitano che sia di piede mancino e sia bravo tatticamente.