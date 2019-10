Acerbi, contro l’Atalanta la 60esima presenza. Ed ora è una garanzia anche per Mancini…

Contro l’Atalanta Francesco Acerbi taglierà il traguardo delle 60 presenze con la Lazio. Da Italia-Grecia, è anche una garanzia per Mancini

Francesco Acerbi è una roccia, alla continua ricerca di una perfezione che sa di non poter raggiungere se non con lavoro e sacrificio. In casa Lazio, questo è ormai cosa risaputa. Ed ora, lo è anche dalle parti di Coverciano. A marzo scorso, Roberto Mancini non lo convocò, in Italia-Grecia si è preso il posto da titolare con Bonucci. Nessuna esaltazione, però, per l’highlander biancoceleste che, al termine del match, ha bloccato tutti: «Io, finche all’Europeo non gioco, non ci credo e continuo a lavorare».

LAZIO – Intanto, sabato contro l’Atalanta, l’ex Sassuolo taglierà il traguardo delle sessanta presenze con l’aquila sul petto. Alla sua seconda stagione alla Lazio, riporta Tuttosport, è diventato da subito un punto fermo della difesa di Inzaghi, tanto che è già a quota 610 minuti giocati, una media quasi da portiere titolare. Non si ferma da un anno e mezzo, a testimoniare che anche a 31 anni ci si può ritagliare un ruolo da assoluto protagonista. Una roccia al servizio del tecnico di Piacenza, ed ora, anche di Roberto Mancini, che difficilmente riuscirà a fare a meno di lui. Con la Lazio il suo contratto scadrà nel 2023, ma dopo i prolungamenti di Correa e Caicedo, anche Acerbi merita più del milione e mezzo pattuito un anno fa.