Accardi (ds Empoli): «Akpa Akpro? Vi spiego come sono andate le cose». Ecco le parole del ds dei toscani

Nella conferenza stampa di questo pomeriggio, il ds dell’Empoli Pietro Accardi ha risposto a una domanda sul giocatore della Lazio, Akpa Akpro e sulla trattativa non andata in porto:

PAROLE– «Noi eravamo partiti nel dare seguito a un modulo nato nelle ultime quattro giornate dello scorso campionato, ma a Empoli non ci sono giocatori che spostano gli equilibri. L’Empoli ha sempre formato un gruppo, lo stesso Akpa è stato preso l’ultimo giorno di mercato perché non è venuto Zurkowski. Non è il singolo che qui fa la differenza, il motivo per cui volevamo cambiare modulo è perché la squadra non lo sosteneva. Di conseguenza abbiamo pensato di mettere dentro delle mezzali che avessero sostanza, fisicità e dinamismo, ed è questo il motivo che ci ha fatto cambiare o aggiungere certe caratteristiche. Noi cerchiamo nei giocatori la duttilità per fare più moduli ».