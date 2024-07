Abodi: «Mi auguro che a Roma trovino una soluzione per gli stadi, ecco perché». Le parole del ministro dello sport

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Abodi ha parlato della riqualificazione degli stadi in Italia, compreso quello della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo incontrato amministrazioni comunali e club per gli stadi di Bologna, Firenze, Cagliari, Parma e Empoli. E c’è stato un primo incontro al Ministero con il sindaco Manfredi e il presidente De Laurentiis per lo stadio di Napoli. Finalmente si è arrivati all’idea che si lavori tutti insieme per riqualificare e rigenerare profondamente il Maradona. Mi auguro che lo stesso effetto si abbia a Roma o a Milano, dove mi pare manchi ancora una soluzione finale. Ma anche a Palermo, Bari, Verona e Genova c’è fermento. C’è una competizione da vincere: la selezione degli stadi italiani per Euro 32; e una sfida fondamentale: la modernizzazione e umanizzazione dei nostri impianti».