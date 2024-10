Abbonamenti Lazio, ultimi giorni per sottoscrivere la tessera per la stagione 2024/25. La terza fase chiude venerdì

Ultimi giorni per sottoscrivere il proprio abbonamento per la stagione 2024/25. Fino a venerdì 18 ottobre sarà ancora aperta la terza fase di vendita. In questi giorni è possibile acquistare sia la tessera global (comprensiva di Serie A, Europa League e Coppa Italia) che quella classic (solo Serie A e Coppa Italia).

La Lazio parte dalla base di 28.200 abbonamenti sottoscritti fino a settembre. In quest’ultima trance potrebbero essere staccate qualche altra centinaia di tessere.