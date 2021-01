Abbate: «Strakosha sul mercato, non sono piaciuti alcuni atteggiamenti»

Il giornalista de Il Messaggero, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha spiegato la situqazione legata a Strakosha

Sulle frequenze di Radiosei, Alberto Abbate – giornalista de Il Messaggero – ha fatto il punto sul momento in casa Lazio, soffermandosi sulla questione legata a Strakosha:

«C’è da capire quale sarà il suo destino, dopo alcuni atteggiamenti avuti a Formello. Da quanto mi risulta, a parte lo stiramento è sul mercato già a gennaio. Non sono arrivate offerte, la Lazio sta cercando di cederlo. Sicuramente dovrà cercare un altro portiere, poi bisogna vedere se adesso o a giugno. Non sopporta più di fare il secondo ed ha avuto qualche atteggiamento che non è andato giù alla società. Reina avrebbe giocato nonostante l’infortunio».