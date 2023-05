Abbate: «Sarri per la partita di venerdì contro il Lecce spera...»

Abbate, l’opinionista è intervenuto ai microfoni di Radiosei proiettandosi sulla partita di venerdì di campionato contro il Lecce

PAROLE – Sarri spera ancora di poter convocare Cataldi per il Lecce….. Dalla panchina col Lecce (in cui Luis aveva un problema fisico) lo spagnolo non è praticamente più uscito dal campo. Lui e Sarri sono riusciti a trovare in equilibrio, anche se questa scelta ha impoverito la panchina. A me piaceva molto la gestione di inizio stagione, quando Vecino giocava dal 1′ e Luis era un arma letale dalla panchina. Milinkovic? Spesso abbiamo detto che faticavano a giocare insieme lui e Luis. Prima la Lazio giocava a 5 a centrocampo e c’era più protezione, ora devono correre di più e con pochi cambi, è chiaro che la stanchezza presenta il conto. Anche nelle ultime due partite lo spagnolo ha dovuto tirare il fiato