Abbate: «Musacchio non giocava anche per lite con Pioli. A Piatkowski si guarda per giugno»

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radiosei

«Serviva un difensore pronto per la serie A ed è arrivato, l’unica cosa che non mi convince è lo stop di 6 mesi dal quale è da poco tornato. Non giocava al Milan anche per un litigio con Pioli. L’augurio è che sia guarito dal problema alla caviglia, mi fido dei medici della Lazio visto che oggi ha superato le visite mediche in Paideia dopo tre ore di controlli accurati. L’augurio è che sia subito pronto per dare una mano alla squadra e che abbia recuperato la sua reattività e tutte quelle caratteristiche analoghe a quelle di Luiz Felipe. Serviva un’occasione e l’occasione è stata trovata. Si era parlato anche del giovane polacco Piatkowski, ma è un’operazione che può tornare d’attualità più per giugno»