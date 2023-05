Abbate: «Ecco tutti i nomi che ha in mente Sarri per la sua Lazio». Ecco le dichiarazioni del giornalista

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radiosei parlando dei nomi che avrebbe in mente Sarri per la sua Lazio nella prossima stagione. Le sue parole:

PAROLE– «Kulusevski è un’idea della Juventus che vorrebbe Milinkovic ma non ha intenzione di garantire a Lotito quei 40 milioni necessari per portarlo a Torino. Al momento il club biancoceleste parte da 25 milioni più bonus o una contropartita tecnica. A Sarri piace molto Rovella, così come Torreira per la regia. Lui vorrebbe portare 5 nuovi calciatori per migliorare la squadra, compreso quello che sarebbe il sostituto di Milinkovic. I nomi più blasonati, in tal senso, sarebbero Zielinski e Loftus–Cheek; poi ne vorrebbe un’altra giovane e di prospettiva come Fazzini dell’Empoli. Poi bisogna capire la situazione di Pedro. È un campione, sta facendo bene, ma il club ora sta facendo delle riflessioni per svecchiare la rosa. Chiaramente piace molto Berardi per quel ruolo. Sarri ha tanti nomi in mente per rinforzare la rosa, ma ci sono tanti nodi da sciogliere »