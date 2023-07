Abbate: «Castellanos? C’è ottimismo per il suo arrivo. Ricci? Cairo insiste chiedendo 25 milioni»

Abbate, il giornalista fa il punto sul calciomercato della Lazio ai microfoni di Radiosei parlando tra gli argomenti di Castellanos e Ricci

PAROLE – Weekend importante per il regista. Distanze ridotte per Ricci, DeLa scende a 30 per Zielinski…Immobile? La Lazio ha ufficialmente detto di non aver ricevuto alcuna offerta e gli agenti fanno lo stesso per il calciatore. Una delle due società interessate sembra virare su Morata. Non sono l’ufficio stampa di Lotito: esiste un sito ufficiale dove fare comunicati per smentire. Sarebbe notevolmente più efficace

Su Castellanos, confermo l’ottimismo, in queste ore è a Madrid e sta firmando il visto. Altri stanno lavorando per lui dall’Argentina, ma non c’è la certezza assoluta – ad ora – che domani sarà qui. Ricci? Ero convinto che a 20 si potesse chiudere, invece ieri Cairo ha continuato a insistere per 25 milioni per il cartellino del centrocampista. Lotito è arrivato a 20 (comprensivi di bonus). Io credo che in questo weekend si possa risolvere la situazione regista

Lotito ha richiamato De Laurentiis dopo qualche giorno di silenzio. Il Napoli è sceso a 30 milioni per Zielinski e non credo voglia scendere sotto quella cifra. La differenza adesso è di 5 milioni (la Lazio era arrivata a 20+5 di bonus). Ergo, le differenze per Ricci e il polacco sono le stesse per un totale di 10 milioni complessivi. Ricci ha un ingaggio basso (circa 800.000 euro) e questo gioca a suo favore. Torreira, ad esempio, ne prende già 3 di milioni e vorrebbe arrivare a 3,5. Tre giorni decisivi per il regista. Per Pellegrini la Lazio vuole portare allo sfinimento la Juventus