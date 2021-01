29 gennaio 2013, la Lazio ricorda l’incredibile semifinale di Coppa Italia contro la Juve

Sui propri profili social la Lazio ha ricordato l’incredibile semifinale di Coppa Italia contro la Juve del 29 gennaio 2013

Attraverso i suoi profili social la Lazio ha ricordato l’incredibile semifinale di Coppa Italia del 29 gennaio 2013 contro la Juve. Dopo l’1-1 dell’andata la squadra allenata allora da Petkovic si impone per 2-1 eliminando i bianconeri.

Gonzalez apre le marcature ma poco dopo lo scadere segna Vidal, di sinistro sottoporta. La Juve esulta, sembra una liberazione e sembra spalancare le porte dei supplementari. Ma Floccari cambia i programmi di tutti. Segna di testa, su angolo, saltando più in alto proprio di Vidal. È il gol partita, perchè Marchetti trova il modo di fare il fenomeno contro la Juve sul destro ravvicinato di Giovinco, e Marchisio non trova il tempo per ribadire in rete a porta vuota il gol che varrebbe la qualificazione. Finisce così, e la Lazio va in finale e il resto lo conoscete già…