Zuliani ATTACCA Inzaghi: «Dice di considerarsi parte lesa? Quello che ha fatto...»

Zuliani, il giornalista e tifoso bianconero attacca duramente l’ex tecnico della Lazio riguardo il caos delle curve

Ai microfoni del sito tuttojuve.com ha parlato il giornalista e tifoso della Juventus Claudio Zuliani, il quale tuona con parole forti riguardo il caso relativo alle curve attaccando l’ex Lazio Inzaghi. Ecco cos ha detto il giornalista sull’ex biancoceleste

PAROLE – Il punto di partenza è la differenza con cui arrivano a casa le inchieste; c’è un’inchiesta di base: la Juventus fu associata all’ndrangheta. Ricordatevi sempre l’inchiesta di “Report”, cosa c’è dietro di suicidio un ultrà della Juve. Ora se fate la stessa operazione con la squadra di Milano, vi viene fuori parte lesa. Partiamo dalla parte lesa di come stanno raccontando questa inchiesta, con l’interrogatorio di Simone Inzaghi, che viene chiamato perchè l’Inter non ha denunciato, a differenza della Juve e il risultato mediatico del suo interrogatorio è ‘Non ho subito minaccie, mi chiedevano i biglietti’, dov’è il problema?

Rapporto colloquiali di una certa intimità,c’è l’intercettazione che non hanno sbattutto in prima pagina, come avrebbero fatto con la Juve per inquinare il racconto, dal punto di vista del sentimento popolare. Se nessuno ti minaccia, sei parte lesa di cosa? Ti hanno chiesto dei biglietti e tu ti sei adoperato affinchè dessero ai suoi capi tifosi. La Juventus è parte lesa perchè ha denunciato un’affare degli ultras dove c’èra un’infiltrazione mafiosa, da cui voleva uscire.

Dal punto di vista sportivo stai dicendo che è meglio avere 1500 tifosi al seguito che 800 perchè se devi fare una finale di Coppa Italia qualunque sei sfavorito se non hai la Curva, quindi in tutti questi anni se avete avuto dei rapporti con la Curva per fargli avere più biglietti, è perchè l’aiuto dei tifosi serve, altro che parte lesa. Perchè tu tenendo questi rapporti hai avuto tifosi caldi al seguito, la Juventus che li ha denunciati, ha avuto anni e anni di curva silente, tant’è che anche l’anno scorso si diceva andiamo a vedere un teatro, quindi articolo 4, lealtà sportiva.