Zona Caicedo! 3 anni dopo la rivincita contro il Crotone

Nel Maggio 2018 Felipe Caicedo fu protagonista in negativo del pari allo Scida che negò la Champions alla Lazio. Oggi il suo gol ha regalato 3 punti fondamentali

Una bella storia di rivalsa. Sembra passata un’eternità (e tanti, tanti, gol decisivi) da quel 13 maggio 2018, giornata in cui il Crotone strappò un pari alla Lazio, condannandola allo spareggio Champions -poi perso- contro l’Inter. Quel giorno, Felipe Caicedo fu protagonista in negativo della partita: a molti tifosi laziali sarà rimasto ancora negli occhi l’1 VS 1 fallito dal colombiano contro Cordaz.

Nonostante le numerose dimostrazioni fornite del suo reale valore, a Caicedo mancava ancora qualcosina. Fino a quest’oggi: il gol all’84’ contro il Crotone, inflitto allo stesso Cordaz, ha permesso ai biancocelesti di raggiungere 3 punti fondamentali. Con questo lampo, splendido, il Panterone ha cancellato una volta e per tutte quell’amaro 13 maggio.