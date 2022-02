Zoff: «Sarri può gettare le basi per riportare in alto la Lazio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dino Zoff ha parlato a Leggo in occasione dei suoi 80 anni. Le parole sulla Lazio e sul VAR.

LAZIO E ROMA – «Sia Sarri che Mourinho sono un po’ lontani dal vertice, ma possono gettare le basi per riportare in alto sia la Roma che la Lazio».

VAR – «È indecifrabile. Soprattutto quando tolgo- no il gol per un centimetro in offside, oppure danno rigori alquanto discutibili. Insomma, mi sembra l’antitesi del calcio. L’unica cosa giusta adottata è la gol-technology. Per il resto, credo sia tutto rivedibile. Per certi versi toglie pure il divertimento e quel pathos che solo il calcio riesce a dare».