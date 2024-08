Zielinski Lazio, il polacco CONFERMA: «Avevo ALTRE possibilità in Italia, anche a gennaio. Ma POI...»

Zielinski Lazio, il centrocampista polacco torna sugli interessi di quei club che lo seguivano negli scorsi mesi: le dichiarazioni

Alla Gazzetta dello Sport, il neo interista Piotr Zielinski ha svelato alcuni retroscena su un suo possibile trasferimento prima di approdare in nerazzurro, compreso quello al calciomercato Lazio.

SCELTA INTER – «Avevo altre possibilità, in Italia e all’estero. C’erano anche club disposti a pagare qualcosa a gennaio, ma guardando le qualità dei giocatori dell’Inter e il modo in cui venivano messi in campo da Inzaghi ho pensato che fosse il posto giusto. Ho scelto il progetto senza dubbi e ho aspettato».

ARABIA – «Quando mi cercavano ci ho pensato un giorno o due, ma poi ho deciso con la mia famiglia di restare a Napoli: c’erano molti soldi in ballo, ma mi interessa più la vita. Ora non vedo l’ora di giocare a San Siro che è mitico: lì ho segnato in maglia azzurra, adesso voglio farlo in maglia nera e azzurra».

