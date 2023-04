Zhang: «I nostri giocatori non avevano esperienza in Champions League. Ora siamo dei vincenti…». Le parole del Presidente dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha parlato della vittoria in Champions dei nerazzurri contro il Benfica. Le sue parole:

PAROLE– «Significa tanto, un significato enorme per tutti noi. Abbiamo iniziato con tutti i nostri giocatori non avevano esperienza in Champions League. Ora siamo dei vincenti che vogliono lottare fino alla fine per questa competizione. Credo che d’ora in avanti, ogni partita di campionato deve essere come una finale. Arrivare nelle prime posizioni è la base di tutte le nostre competizioni, spingeremo fino in fondo»