Zenga: «Mihajlovic mi considerava il suo fratello maggiore»

Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Sinisa Mihajlovic e del bellissimo rapporto tra i due

Walter Zenga ha ricordato Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Diceva che io ero il suo fratello maggiore. Quando ho allenato la Stella Rossa mi ha aiutato in modo indescrivibile. Un amico vero, un fratello vero ed è come se mi avessero tolto qualcosa. Ha sempre lottato, l’avevo visto alla presentazione del libro di Zeman e sembrava stesse bene. Punizioni? Più gli spostavo indietro la palla, più segnava. Aveva quella sassata, che tutti ricordiamo. Quando l’ho capito era tardi purtroppo. Allora cambiavo strategia. Se lo sfidavi era divertentissimo perché era ultra competitivo, non accettava di perdere per nulla al mondo».