Zeman di nuovo in panchina: allenerà il Foggia per la quarta volta

Zeman allenerà il Foggia per la quarta volta nella sua carriera. Ad annunciare il ritorno del boemo è un tweet del club

Zeman sarà il nuovo allenatore del Foggia, L’annuncio è stato fatto dallo stesso club che, su Twitter, ha presentato l’allenatore boemo con l’hashtag #CertiAmoriNonFinisconoMai.

Per l’allenatore – già cittadino onorario della cittadina pugliese – questa è la quarta volta sulla panchina del club (1986-1987, dal 1989 al 1994 e nel 2010-2011), riprenderà in mano la squadra dalla Serie C.