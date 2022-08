Zazzaroni: «Sarri è carico, i laziali lo fanno stare bene. Ilic? Penso arriverà. E Tare...»

Ivan Zazzaroni ha intervistato Sarri per le colonne del Corriere dello Sport: il direttore poi ha commentato così l’intervista

Sarri è tornato a parlare dopo la presentazione della terza maglia della Lazio, ad Auronzo di Cadore. Il tecnico si è raccontato in una lunga intervista per le colonne del Corriere dello Sport, rispondendo alle domande del direttore Ivan Zazzaroni. Lo stesso, poi, ne ha raccontato dei retroscena per TMW Radio:

RAPPORTO – «C‘è un grande rapporto di simpatia. L’ho sentito molto sereno e carico. Mi fa piacere averlo sentire così. Mi sono sorpreso 2-3 volte, quando mi ha parlato di Lotito come una persona con cui si sta benissimo e ascolta. E poi il legame col pubblico, ha detto che trova i laziali persone che lo fanno stare bene».

TARE – «So che a Tare è piaciuta l’intervista. Divergono su alcune cose e giocatori, ma sono discorsi finanziari-economici per certi giocatori. So che vuole Ilic e credo che in un modo o nell’altro arriverà. Avrei pensato ci fosse nervosismo invece ho percepito positività, ora vuole divertirsi e far divertire».