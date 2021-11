Zarate non dimentica il derby di Roma: «Sempre nella mia memoria»

Mauro Zarate due giorni prima del derby con l’Atletico in un intervista riportata da otempo.com ricorda quelli contro la Roma

«Quello che è stato un bellissimo derby è sicuramente quello di Roma nel quale dovevo vincere la partita e segnare un gol molto bello, molto significativo per me, è stato uno dei miei primi derby in Europa, quindi è rimasto nella mia memoria»