Zaniolo: «Gesto nel Derby? Chiedo scusa ai laziali ma...»

Nicolò Zaniolo, esterno della Roma, è tornato sul gestaccio rivolto ai tifosi della Lazio dopo il Derby di andata: le sue parole

Intervistato da Sport Week, Nicolò Zaniolo è tornato sul gesto rivolto ai tifosi della Lazio al termine del Derby di andata:

«Il gestaccio ai laziali? Quello è stato dettato anche dalla sconfitta che avevamo subito, che è stata una brutta sconfitta. Il derby di Roma è il derby di Roma. Se ho offeso qualcuno, chiedo scusa. Però fa anche un po’ parte dello sfottò con cui la città convive da sempre. E per me è finita lì in campo, dove si fanno cose che a mente lucida non faresti».

