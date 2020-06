Zanardi in condizioni molto gravi, sottoposto ad intervento neurochirurgico

Grave incidente stradale per Alex Zanardi. L’atleta paraolimpico è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirugico

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 – Alex è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento neurochirurgico, subito dopo l’arrivo in ospedale. Secondo il bollettino medico, inoltrato dall’ospedale, le sue condizioni al momento sarebbero gravissime.

Alex Zanardi, atleta paraolimpico ed ex pilota automobilistico, è rimasto coinvolto in un in brutto incidente stradale, lungo la statale 146 nel comune di Pienza, in provincia di Siena. Il campione stava partecipando alla gara a staffetta Obiettivo Tricolore, insieme ad altri concorrenti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Come riportato da Fanpage.it, Zanardi si sarebbe scontrato con un mezzo pesante, ma le dinamiche dell’incidente sono ancora da capire e al vaglio della Polizia. Sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto dell’atleta nell’ospedale più vicino.